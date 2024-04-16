Предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на Украине на время проведения Олимпийский игр, которые пройдут в августе Париже, является лицемерием. Такое мнение выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

— Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, — ракеты SCALP, САУ CAESAR и другие — и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину — «лицемерие», — подчеркнул он.

По словам Рогова, именно французский лидер разжигает конфликт. Он заключил, что из-за Макрона у президента Украины Владимира Зеленского появляется иллюзия оттянуть свой конец еще дальше, передает РИА Новости.

Эммануэль Макрон создает альянс из стран, готовых отправить военных на Украину. Издание Politico сообщает, что Германия, Чехия и Польша отправлять войска не хотят. А вот Эстония, Латвия и Литва — уже «за». К чему приведут эти действия, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Ряд стран Европы может отправить в зону специальной военной операции свои войска для участия в конфликте против России. Однако полностью вводить контингент НАТО на территорию Украины никто не будет. Об этом в беседе с «ВМ» сообщил политолог Юрий Светов.