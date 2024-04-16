В Тбилиси завершился многотысячный митинг против законопроекта об иноагентах

В Тбилиси прошла многотысячная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Митингующие попытались прорвать полицейский кордон у здания парламента и начали устраивать стычки с правоохранителями. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции. Несмотря на протесты и критику со стороны оппозиции и партнеров, юридический комитет парламента Грузии поддержал инициативу.

Вечером 15 апреля тысячи жителей Тбилиси собрались возле здания парламента Грузии на митинг против принятия закона об иностранных агентах, сообщило РИА Новости.

Акция началась еще утром, однако сначала была немногочисленной. Ближе к вечеру к парламенту стянулись люди. На проспекте Руставели, где проходит митинг, установили сцену, на которой выступали активисты. На митинге присутствовали представители неправительственных организаций, артисты, политики, студенты и рядовые граждане. Собравшиеся скандировали: «Нет — российскому закону! Да — Европе!»

По данным корреспондента ТАСС, протестующие попытались прорвать полицейский кордон, чтобы обойти здание законодательного органа по кругу. Журналист сообщил, что на месте появились водометы. РИА Новости также передавало, что к входу в парламент вышли подразделения спецназа.

МВД Грузии призвало митингующих повиноваться полиции и разойтись и предупредило, что в противном случае будет вынуждено применить силу. Однако люди не прислушались к правоохранителям — агентство ТАСС сообщило, что протестующие стали устраивать стычки с полицией, сотрудники МВД начали задержания. По официальным данным, были задержаны 14 человек. Ведомство также сообщило, что в стычках с протестующими пострадал один полицейский.

Ближе к полуночи протестующие начали расходиться, сообщило агентство «Sputnik Грузия». Они договорились собраться на очередной митинг 16 апреля в 11:00 по местному времени — перед тем, как на пленарном заседании парламента начнут обсуждать законопроект. При этом некоторые участники акции собираются остаться ночевать на проспекте Руставели.

Реакция на протесты

Протесты против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» поприветствовали бывший и нынешний президенты Грузии Михаил Саакашвили и Саломе Зурабишвили.

Саакашвили заявил, что настало время для «единства и атаки». Он призвал людей митинговать, так как это, по его мнению, поможет защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии.

Саломе Зурабишвили также поддержала протестующих и обвинила полицию в аресте людей, которые, по ее словам, защищают будущее страны.

«Грузия не поддастся ресоветизации!» — добавила президент республики.

Секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе не стал комментировать акцию. Он лишь заявил, что если со стороны протестующих не будет насилия, то не будет и реакции со стороны полиции, пишет РБК.

«Российский» закон

15 апреля парламент Грузии начал рассматривать законопроект об иноагентах. Это уже вторая попытка принять инициативу — в 2023 году документ поддержали в первом чтении, но отозвали из-за критики со стороны оппозиции и западных партнеров.

В начале апреля 2024-го правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект в грузинский парламент практически без изменений в тексте. Единственное, что поменяли, — это термин «агент иностранного влияния». Вместо него теперь используется формулировка «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Инициативу снова начали критиковать. Представители оппозиции считают, что законопроект списан с российского закона об иноагентах. Кроме того, политики уверены, что в случае принятия он может помешать интеграции Грузии в ЕС. Отозвать инициативу призвал комитет ООН по правам человека, а также представители Совета Европы, Госдепа США и НАТО.

Обсуждение законопроекта проходило на фоне острых дебатов оппозиции и правящей партии. Однако, несмотря на протесты и критику, юридический комитет парламента Грузии поддержал инициативу.