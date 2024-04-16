Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, однако Киев отказался от него. С таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, к переговорам стороны подтолкнула ООН, Анкара выступала в качестве посредника. Украина согласилась с тем, что 30 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о заключении соглашения, однако в последний момент отказалась. Причины этого решения Киева неизвестны.

Согласно тексту проекта соглашения, попавшему в распоряжение агентства, стороны обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам в Черном море, не нанося по ним удары и не обыскивая, если они не имели на борту задекларированного военного груза. Договоренности должны были вступить в силу с момента подписания, уточнило Reuters.

Эрдоган в конце февраля заявил о необходимости заключить соглашение об обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море. По его словам, в этом контексте в сотрудничестве с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать соответствующие обязательства. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комментируя инициативу Эрдогана, отмечал, что она не связана с зерновой сделкой.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, но основная часть зерна с Украины ушла в развитые государства Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.