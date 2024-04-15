В Молдавии заявили, что переговоры по Приднестровью идут без участия РФ

Переговоры по урегулированию конфликта в Приднестровье в формате «5+2» идут без участия России в течение пяти лет. Такое заявление сделал бывший вице-премьер по реинтеграции Молдавии Александр Фленкя, передает «РИА Новости».

Он указал, что переговоры по этому вопросу в формате «5+2» стартовали еще в 2019 года. Тогда Россия принимала в них участие, но в октябре 2019 года состоялось последнее заседание с ее участием, добавил Фленкя.

«По сути, уже пять лет переговоры идут без Российской Федерации. Поэтому Москва постоянно и призывает, давайте, возобновите переговоры в формате "5+2". Почему? Потому что в формате "1+1" России нет», — отметил он.

Фленкя подчеркнул, что все острые вопросы в любом случае решаются между Кишиневом и Тирасполем.

Напомним, что большую часть населения Приднестровья составляют русские и украинцы, которые еще в последние годы существования СССР добивались выхода этой территории из состава Молдавии. Причиной этого стали опасения, что Кишинев решит присоединиться к Румынии. В 1992 году власти Молдавии пытались решить этот вопрос силовым путем, но не смогли и Приднестровье стало фактически независимой от страны территорией.