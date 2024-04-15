Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»

Представители грузинской оппозиции заблокировали проспект Руставели в Тбилиси у здания парламента, где в понедельник начались комитетские слушания по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Несколько тысяч протестующих скандируют «Нет русскому закону!» и обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает лишь прозрачность финансирования неправительственных организаций.

МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.

В Тбилиси начался митинг против «русского закона»

Тем временем член радикально оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в социальных сетях призвала «приходить на акцию подготовленными, так как это может быть самая кровавая ночь века в Грузии».

Слушания в парламенте продолжаются, оппозиция пытается прорвать полицейские кордоны у здания.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси начался митинг против «русского закона».