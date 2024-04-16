В США заявили об ощущении Россией и Ираном слабости Запада

Россия и Иран чувствуют слабость Запада из-за неспособности своевременно реагировать на конфликты на Украине и в секторе Газа. Об этом заявил редактор по обороне и безопасности Дебора Хейнс, передает Sky News.

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В частности, отмечается решительность иранских властей из-за отсутствия помощи Запада Украине.

«Именно поэтому Иран, Россия и Китай ощущают слабость Запада, который сейчас расколот между двумя войнами», — приводит автор слова дипломатического источника.

Также подчеркивается, что эскалация между Израилем и Ираном во многом произошла из-за нежелания стран Запада инвестировать большие средства в перевооружение и оказание помощи. Автор резюмирует, что призывы лидеров данных стран не допускать эскалации ситуации не имеют особого веса и не приводят к реальным результатам.

Ранее стало известно, что США открестились от нанесения удара по Ирану, предупредив Израиль, что в случае ответных действий в отношении исламской республики еврейское государство будет действовать в одиночку. Подобное решение объясняется недовольством Вашингтона из-за операции в секторе Газа и возможного начала боевых действий в городе Рафах.