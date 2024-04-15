В США назвали роковое решение по Украине

Решение НАТО в 2008 году пригласить Украину в военный блок привело к катастрофическим последствиям, заявил американский профессор Джон Миршаймер в эфире Youtube-канала Daniel Davis / Deep Dive. По его словам, если бы Киев не пригласили в Альянс, то сейчас, по его мнению, Крым и Донбасс могли бы оставаться частью территории Украины.

Давайте вернемся в апрель 2008 год, когда мы приняли решение о вступлении Украины в НАТО. Мы заложили и подготовили катастрофический набор политических последствий. Мы будем жить с ними еще долго. В будущем это будет катастрофа, — отметил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны военного блока дали предварительное согласие на принятие Украины в «семью». Столтенберг подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в «обеспечении победы Украины над Россией».

Путин обвинил НАТО в нарушении договоренностей об Украине

Позже генсек НАТО сообщил, что Альянс и власти Украины утвердили программу сотрудничества на 2024 год. По его словам, одним из положений программы является совместимость сил Украины и Блока.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что недопущение Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей СВО. Он добавил, что членство Киева в Альянсе будет представлять серьезную угрозу безопасности России.