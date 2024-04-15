В США стартовал первый в истории уголовный процесс над экс-президентом

Суд в американском штате Нью-Йорк начал разбирательство по делу о подлоге финансовых документов, в рамках которого главным обвиняемым является экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

На первом этапе стороны из сотен кандидатур отоберут 12 присяжных, которые и решат судьбу Трампа. Сам он лично явился на заседание, в связи с чем полиция в Нью-Йорке предприняла особые меры по охране района, в котором располагается здание суда. Первое судебное заседание закончилось накануне уже после подписания номера в печать, но позиции сторон хорошо известны, а на вынесение вердикта, как ожидается, уйдет от нескольких недель до нескольких месяцев.

Враждующая с Трампом газета The New York Times надеется, что резонансный процесс "может перепахать политическое поле перед днем выборов" в США 5 ноября 2024 года. Ведь Трамп уже гарантировал себе победу на праймериз Республиканской партии, а значит, станет ее кандидатом на выборах главы государства 5 ноября 2024 года и бросит вызов идущему на второй срок президенту-демократу Джо Байдену. В рядах демократов никогда не скрывали надежд на то, что масштабная охота Фемиды на Трампа либо обрушит его рейтинг, либо закроет ему саму возможность участия в президентских выборах.

Политики-демократы не скрывают надежд на то, что охота Фемиды на Дональда Трампа позволит не допустить его на выборы-2024

Прокуратора Нью-Йорка выдвинула уголовные обвинения против экс-президента по 34 пунктам еще в апреле прошлого года, что стало первым таким прецедентом в истории США. Но с тех пор против бывшего главы Белого дома возбудили еще три уголовных дела (одно связано с нарушениями в использовании секретных документов, еще два - с попытками пересмотреть итоги выборов 2020 года). Однако проблема в том, что подготовка остальных трех уголовных разбирательств затягивается. А значит, растет вероятность того, что они не успеют начаться до выборов. При этом есть большие вопросы к тому, как вести такие процессы в случае, если Трамп станет президентом - подобных прецедентов в истории США еще не было. Поэтому противники Трампа возлагают особые надежды именно на скорый результат от процесса в Нью-Йорке.

Окружной прокурор Элвин Брэгг вменяет экс-президенту "фальсификацию деловых документов первой степени". По версии обвинения, Трамп таким незаконным путем пытался пресечь распространение информации, которая могла навредить его рейтингу во время предвыборной кампании в 2016 году (напомним, он в итоге победил на тех выборах и стал президентом США).

Ключевой эпизод дела - выплата компенсации в 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о ее якобы имевшей место сексуальной связи с Трампом в 2006 году, когда он состоял в браке. В материалах следствия утверждается, что он поручил своему юристу Майклу Коэну выплатить эти деньги, затем компенсировал адвокату эти расходы через Trump Organization, а потом пытался скрыть все это через подлог финансовых документов.

Ни выплата, ни фальсификация деловых документов сами по себе не считаются уголовными преступлениями по законам Нью-Йорка. Однако если это делается для сокрытия другого нарушения, то речь уже об уголовной ответственности, чего и добивается Брэгг. Уголовный кодекс Нью-Йорка предусматривает по этим статьям наказание вплоть до четырех лет за решеткой, хотя при отсутствии судимости обычно выбирается более мягкий вердикт без тюремного срока.

Трамп ранее отказался признать себя виновным и назвал как этот, так и другие процессы против него, "охотой на ведьм" и попыткой вмешаться в ход выборов-2024, на которых, если судить по свежим соцопросам, он пока имеет неплохие шансы одолеть Байдена.