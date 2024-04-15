Трамп назвал уголовный процесс над ним политическим преследованием

Бывший президент США Дональд Трамп назвал стартующий в Нью-Йорке уголовный процесс против него беспрецедентным политическим преследованием со стороны действующего американского главы Джо Байдена. Его слова приводит «РИА Новости».

Трамп считает, что США «руководит некомпетентный человек, который очень вовлечен» в уголовное дело против него.

«Это атака на политического оппонента. Вот, что это такое. Так что для меня большая честь быть здесь», — добавил он.

Ранее в Нью-Йорке стартовало первое из четырех судебных заседаний по уголовному делу о фальсификации деловой документации против Трампа. Оно началось с отбора жюри присяжных. Трамп лично приехал в суд, где начинаются слушания дела.

Напомним, что 5 ноября 2024 года в США пройдут президентские выборы. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения в качестве кандидата на пост главы страны. Его основным оппонентом считают Байдена, который также баллотируется на второй срок.