Шольц рассказал, доводилось ли ему употреблять марихуану

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил китайских студентов на встрече в Шанхае, что им не обязательно употреблять марихуану в случае переезда в ФРГ. Так он ответил на вопросы о легализации каннабиса в стране, сообщает агентство Reuters.

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По словам Шольца, Германия легализовала марихуану для того, чтобы ее потребление снизилось.

«Мы не хотим, чтобы больше людей употребляло каннабис, мы хотим, чтобы меньше людей употребляло каннабис, мы хотим, чтобы общественность больше просвещалась по этому поводу <...> Ответ очень простой: не [употреблять]. В этом году мне исполнится 66 лет, и я никогда не [употреблял] марихуану», — заявил канцлер.

В феврале бундестаг ФРГ принял закон о частичной легализации каннабиса, он вступил в силу в апреле. Согласно новым нормам, гражданам старше 18 лет разрешено иметь при себе на улице не более 25 граммов каннабиса для личного пользования. Дома же разрешено выращивать не более трех кустов конопли или иметь до 50 граммов каннабиса. Каннабис больше не входит в список запрещенных веществ.