Еще одна страна выразила готовность организовать переговоры по Украине

Республика Казахстан готова предоставить площадку для переговоров по украинскому урегулированию, сообщил посол центральноазиатской страны в Испании Данат Мусаев. По его словам, которые приводит газета ABC, Республика выступает за мирное разрешение конфликта.

Мы являемся сторонниками того, что должно быть мирное разрешение конфликта, другой альтернативы нет, — приводит издание слова дипломата.

Ранее Китай выразил готовность предоставить России и Украине необходимые условия для переговоров. Как заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, Пекин выступает за созыв конференции, которую бы признавали и Москва, и Киев.