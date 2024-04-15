Бербок выступила против понятия «возмездие» в конфликте Ирана и Израиля

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила надежду, что Израиль будет соблюдать международное право в любом своем возможном ответе Ирану, сообщает портал Web.de. Бербок подчеркнула, что в международных законах нет термина «возмездие», но есть понятие «право на самооборону».

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля. Эта атака стала ответом на авиаудар Израиля по консульству в Дамаске, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные.

Власти Израиля пообещали дать мощный ответ на иранскую атаку, заявив, что «рассматривают все варианты». Сообщалось, что президент США Джо Байден отговорил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху от немедленного ответного удара.

Бербок подчеркнула, что у Израиля есть право на самооборону.

«Право на самооборону означает защиту от нападения. Возмездие не является категорией в международном праве», - заявила министр.

По ее словам, атака Ирана поставила регион «на грань пропасти». В то же время эта эскалация показала, что регион поддерживает Израиль, когда дело доходит до сдерживания «опасного поведения» Ирана, отметила Бербок.

Министр добавила, что Израиль «победил в оборонительной манере», благодаря своей противовоздушной обороне, а также вмешательству США, Великобритании и арабских государств.