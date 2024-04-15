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ФБР начало уголовное расследование крушения моста в американском городе

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало уголовное расследование в связи с крушением моста в Балтиморе. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

ФБР начало уголовное расследование крушения моста в американском городе
© Lenta.ru
«В ходе расследования будет, по крайней мере, частично выяснятся, покинул ли экипаж порт, зная, что у судна серьезные системные проблемы», — рассказали изданию два чиновника на условиях анонимности.

Представители властей хотят изучить предшествовавшие столкновению моста и грузового судна события, добавили они.

26 марта направляющийся из Балтимора контейнеровоз Dali под флагом Сингапура столкнулся с опорной балкой автомобильного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

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