Соединенные Штаты не хотят более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. ТАСС

«Мы не стремимся к более масштабной войне в регионе и не ищем конфликта с Ираном», — сказал он. Газета.Ru

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана атаковали Израиль с использованием сотен беспилотников и ракет. Тегеран заявил, что таким образом он ответил на ракетный удар Израиля по консульству страны в Дамаске в начале апреля. Lenta.ru