США и Южная Корея обсудили альтернативы группе ООН по санкциям против КНДР

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль и постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обсудили предложения по созданию механизма для наблюдения за исполнением санкций ООН против КНДР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

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"Министр и постпред выразили глубокое разочарование из-за блокировки продления мандата группы экспертов комитета по санкциям ООН против Северной Кореи в связи с применением Россией права вето. Они проконсультировались относительно различных предложений по созданию нового механизма для мониторинга выполнения санкций против Северной Кореи", - заявили в Сеуле. Томас-Гринфилд 14 апреля прибыла на юг Корейского полуострова.

МИД Южной Кореи также отметил, что стороны обсудили сотрудничество Республики Корея, США и Японии в Совете Безопасности ООН, удары Ирана по Израилю, ситуацию на Украине и в Мьянме.

Американского постпреда также принял министр обороны Республики Корея Син Вон Сик.

"Томас-Гринфилд рассказала, что США занимаются подготовкой альтернатив для того, чтобы не прекратилось поступление заслуживающих доверия отчетов о нарушении санкций против Северной Кореи, она выразила надежду на тесное сотрудничество с дружественными странами, в том числе с Республикой Корея", - сообщили в министерстве обороны.

Син Вон Сик и Томас-Гринфилд обсудили проблему прав человека в КНДР, сотрудничество между Вашингтоном, Сеулом и Токио в ООН, а также рост "ракетно-ядерной угрозы" со стороны Пхеньяна, нарушения резолюций Совета Безопасности ООН. Американский постпред пробудет в Республике Корея до 17 апреля, после чего направится в Японию.

Позиция Москвы

Ранее Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала представленный США проект резолюции о продлении до 30 апреля 2025 года мандата группы экспертов комитета Совбеза по санкциям в отношении КНДР. 13 из 15 членов Совета Безопасности ООН проголосовали за проект. Китай воздержался. Срок нынешнего мандата заканчивается 30 апреля.

11 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия намерена внести в Совет Безопасности проект резолюции для продления мандата группы экспертов комитета 1718 по санкциям в отношении Пхеньяна с предложением скорректировать их.