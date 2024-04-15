Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на встрече с руководством Китая 16 апреля намерен обсудить конфликт на Украине. Глава правительства ФРГ проведет в Пекине во вторник переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"В этой связи требование ко всем не обходить санкции, которые ввело мировое сообщество, <...> не поставлять оружие <...>", - сказал Шольц журналистам.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства ФРГ, последнее касается и товаров двойного назначения.

Шольц: Германии ещё долго придется поставлять оружие Украине

Канцлер утверждал, что конфликт на Украине якобы "является не только европейской проблемой".