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В ЕС назвали другой ситуацией уничтожение ракет над Украиной как в Израиле

В Евросоюзе считают отличной от израильской ситуацию с российскими ударами по Украине и не намерены комментировать возможность уничтожения ракет РФ европейскими странами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

В ЕС отказались комментировать возможность уничтожения ракет РФ над Украиной
© globallookpress.com
«Да, это две совершенно разные вещи по множеству причин. <...> Мы не можем это комментировать, ЕС лишь должен предоставить Украине все, что она просит для защиты от российской угрозы», — заявил Стано.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. Как писала газета Wall Street Journal, Израилю удалось отразить атаку Ирана только благодаря помощи Соединенных Штатов и арабских партнеров в регионе.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

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