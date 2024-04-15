В США заявили о стремлении Израиля вовлечь Вашингтон в войну

Бывший сенатор США Ричард Блэк в беседе с RT заявил, что нынешние израильские власти делают всё для того, чтобы привлечь Соединённые Штаты к боевым действиям на своей стороне.

«Для Нетаньяху святой Грааль — привлечь США к непосредственному участию в боевых действиях на стороне Израиля в его войне против палестинского народа», — заявил он.

Он выразил уверенность в том, что Израиль пытается спровоцировать масштабный конфликт.

По его словам, удар по иранскому посольству в Дамаске был стремлением премьера Израиля вызвать эмоциональную реакцию Ирана. Ответная реакция должна была бы втянуть США в войну.

Но Иран во время атаки в ночь на 14 апреля хотел продемонстрировать силу с нанесением меньшего ущерба, из-за чего заранее сообщил о запуске беспилотников, отметил Блэк.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Ближний Восток охватит война, если страны региона будут действовать по принципу «око за око».