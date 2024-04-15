В США обсудят новые санкции против Ирана после атаки на Израиль

Палата представителей Конгресса США обсудит законопроекты о введении санкций против Ирана после атаки на Израиль. Об этом сообщает портал Axios.

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В распоряжении издания оказалось приглашение на встречу членов Республиканской партии Палаты представителей, которая состоится перед голосованием «по поводу недавнего нападения Ирана на Израиль и дополнительного финансирования обороны». Мероприятие состоится вечером 15 апреля.

Ожидается, что конгрессмены обсудят введение новых санкций и комплекс мер для гарантии их соблюдения. Они будут включать ограничение иранского импорта и транзакций с финансовыми учреждениями США, а также санкции против покупающих нефть у Ирана китайских компаний.

Более того, могут быть приняты законопроекты против группировок, которые США считают террористическими. В первую очередь это касается палестинского радикального движения ХАМАС, подчеркивает издание. При этом ряд законопроектов включает также призыв к Европейскому союзу объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Ранее сообщалось, что члены Палаты представителей Конгресса США оказывают давление на президента страны Джо Байдена, требуя от него занять «более жесткую линию» в отношении Ирана.