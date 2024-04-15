В Армении отреагировали на новость о переговорах с Британией о нелегальных мигрантах

Армения не вела предметных переговоров с Великобританией о заключении соглашения по выселке нелегальных мигрантов. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.

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Ранее газета Times сообщила о том, что власти Великобритании начали переговоры с рядом стран, в том числе с Арменией, о соглашении, аналогичном тому, что было заключено с Руандой. Оно предусматривает высылку туда беженцев на время рассмотрения их прошений об убежище.

Однако Ани Бадалян не подтвердила эту информацию.

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«Армения и Великобритании имеют широкую повестку политического диалога, а предметных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретной публикации, не было», - пояснила она.

Отметим, что ранее замминистр обороны Великобритании сообщил, что Лондон признает решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и поддержит республику перед лицом исходящих от РФ «угроз и ответных мер».