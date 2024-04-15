СМИ: Урсула фон дер Ляйен рискует не переизбраться на второй срок

Европейские чиновники сомневаются в том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет переизбрана на второй срок, несмотря на то, что она остается фаворитом предвыборной гонки. Об этом пишет газета Politico.

Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении переизбраться на второй срок главы Еврокомиссии 19 февраля. Она занимает эту должность с 2019 года и в ходе партийной конференции Христианско-демократического союза отметила, что «твердо верит в Европу» и «принимает очень осознанное и взвешенное решение» о выдвижении своей кандидатуры.

В феврале эксперты отмечали, что у Урсулы фон дер Ляйен нет серьезных конкурентов и она имеет хорошие перспективы вновь занять этот пост.

Глава Еврокомиссии и сейчас является фаворитом, однако второй срок ей совершенно не гарантирован из-за недовольства европейских чиновников совершаемыми ею ошибками, отмечает издание.

«За два месяца до июньских общеевропейских выборов Брюссель гудит от предупреждений о том, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может не переизбраться на еще один пятилетний срок во главе исполнительной власти ЕС», - говорится в статье.

Один из чиновников рассказал изданию на условиях анонимности, что проблемы начались из-за «высокомерия власти».

«Она ошибочно думала, что все ей сойдет с рук. Поэтому против нее сейчас используются мелкие ошибки», - пояснил он.

В частности, против Урсулы фон дер Ляйен играет позиция Франции, которая до сих пор не определилась со своим фаворитом.

«Французы не хотят, чтобы Урсула шла по красной дорожке, усыпанной цветами, на июньском Европейском совете», - заметил один из источников издания в дипломатических кругах ЕС.

Также против фон дер Ляйен играет и «внутренний бунт» в ЕК. Его инициаторами являются четыре члена комиссии, представляющие лагерь либералов и социал-демократов. Их недовольство вызвало то, что глава комиссии дала пост посланника европейскому законодателю Маркусу Пиперу.

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Напомним, что с 6 по 9 июня пройдут выборы в Европарламент. Жители ЕС выберут 720 депутатов на пятилетний срок. После этого между основными политическими группами будут распределены высшие посты в Европейском совете, Еврокомиссии (ЕК), Европарламенте и Европейской службе внешних связей.