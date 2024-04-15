Обзор иноСМИ: проблемы Израиля с возмездием Ирану и "величайший враг Америки"

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The Times рассказала о проблемах Израиля с возмездием Ирану

Благодаря помощи западных союзников и арабских соседей Израиль выдержал иранскую атаку, но вопрос о том, как на нее реагировать, остается открытым, пишет The Times. Израилю предстоит нелегкий выбор, отмечается в статье.

По версии The Times, без логистической поддержки со стороны США и так сложная «миссия возмездия» выглядит еще рискованнее. Военный кабинет Израиля собирался уже дважды с момента атаки, но пока так и не нашел решения. Сообщалось, что президент США Джо Байден отговорил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху от немедленного ответного удара. В то же время в Вашингтоне публично заявили, что не ищут конфликта с Ираном.

Британия задумала отправлять беженцев в Армению

Власти Британии активно ищут страну, которая согласилась бы принимать высланных Лондоном нелегальных мигрантов, пишет The Times. По данным газеты, Великобритания начала переговоры о повторении схемы депортации мигрантов с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной. Ранее в Лондоне разработали закон, разрешающий депортировать в Руанду просителей убежища. Авторы инициативы рассчитывают, что эта мера удержит беженцев от пересечения британской границы на лодках.

Британские власти также обратились к нескольким странам Южной Америки, включая Эквадор, Парагвай, Перу, Бразилию и Колумбию, но эти государства менее заинтересованы в том, что Лондон называет «сделкой по предоставлению убежища третьей страной». Также у Британии есть резервный список африканских стран, включающий Кабо-Верде, Сенегал, Танзанию, Того, Анголу и Сьерра-Леоне, к которому планируется обратиться, если Армения, Кот-д’Ивуаром и другие страны откажут. Марокко, Тунис, Намибия и Гамбия уже «явно отказались» вступать в технические дискуссии, подчеркивает The Times.

«Величайший враг Америки - не Россия или Китай»

Автор журнала The National Interest, бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Вейхерт назвал «величайшим врагом» США не Россию или Китай, а госдолг размером в 35 триллионов долларов. По его мнению, если доллар потеряет статус основной мировой резервной валюты и у него появится настоящий конкурент, вся американская финансовая система рухнет.

Вейхерт отметил, что блок БРИКС, в которой входят и Россия, и Китая, постепенно превращается в «финансовый кинжал, нацеленный в самое сердце завязанной на США мировой экономики». Многие страны Глобального Юга обеспокоены, что превращенный в оружие доллар может быть использован против них. Они ищут защиту, которую им может предоставить БРИКС. Окончательная победа Китая и России заключалась бы в том, чтобы поставить на колени экономику США, лишив доллар доминирующей позиции, предупредил Вейхерт.

Волна увольнений в Польше набирает обороты

Польский портал Money.pl рассказал, что Польшу начали покидать международные компании, работавшие в стране десятилетиями. К примеру, американский бренд Levi Strauss прекратит производство в польском городе Плоцк к июню. Фабрика по производству джинсов работала в регионе 31 год, решение компании означает, что почти 800 человек потеряют работу.

Как отмечает Money.pl, Levi Strauss - лишь одна из многих компаний, планирующих «болезненные изменения», включающие сокращения штата. Ситуация вызывает тревогу, поскольку проблема затрагивает многие отрасли - мебельную, автомобильную, швейную, IT, банковскую и сервисную, подчеркивается в статье. Началась волна увольнений еще в 2022 году и сейчас она набирает обороты. Среди причин - рост минимальных зарплат и дорогие энергоносители в стране. Nokia планирует уволить около 800 польских сотрудников, а краковский филиал PepsiCo может уволить до 200 человек. Большинство производств переезжают за пределы Европы, в основном в Индию.

«Коммандос отрепетерировали войну великих держав в Арктике»

Газета The Washington Post рассказала, что американские спецназовцы прошли стресс-проверку готовности в Арктике, поскольку Пентагон опасается конфликта с Россией или Китаем в регионе. Издание наблюдало за учениями и пришло к выводу, что любой конфликт на Крайнем Севере стал бы «настоящим кошмаром» для тех, кого послали бы в нем сражаться.

Командир подразделения «морских котиков» Билл Галлахер рассказал WP, что окружающая среда в Арктике может убить солдата быстрее, чем любой враг. Спецназовцам приходилось тренироваться при температурах от минус двадцати до минус сорока градусов. В таких условиях разряжаются батареи, винтовки становятся бесполезными, а пакеты с кровью для переливания замерзают. Кроме того, спецназовцы не смогли провести тренировку с боевыми ракетами - они оказались недоступны из-за высокого спроса на Украине.