Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Иран от осуществления повторной атаки на Израиль. Трансляцию речи канцлера вел канал NTV.

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«Нападение Ирана на Израиль было беспрецедентным. Это то, чего не должно было произойти, это была ужасная эскалация. Поэтому я хочу еще раз повторить свое предостережение: со стороны Ирана больше не должно быть подобных действий», — отметил Шольц.

С этим заявлением Шольц выступил в Шанхае в рамках своего визита в Китай. Канцлер также призвал израильское правительство внести свой вклад в деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Иран заверил Турцию, что не собирается предпринимать новых атак на Израиль, если сам не подвергнется ударам.