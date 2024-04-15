Власти Грузии объяснили необходимость принятия закона об иноагентах

Вынеся на обсуждение парламента закон об иностранных агентах, власти Грузии действуют исключительно в интересах страны. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, пишет РИА Новости.

Парламент Грузии сегодня приступил к рассмотрению законопроекта под названием «О прозрачности иностранного влияния». Он был повторно внесен партией «Грузинская мечта». Мамука Мдинарадзе отмечал, что текст проекта отличается от прошлого тем, что вместо словосочетания «агент иностранного влияния» будет использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Сегодня Мдинарадзе заметил, что этот законопроект должен быть принят в интересах страны.

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«Мы примем самостоятельное решение, которое в данном случае, может, не устраивает никого, кроме Грузии, но мы действуем в интересах Грузии», - подчеркнул он.

Рассмотрение законопроекта проходит на фоне акции протеста. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил опасение, что законопроект об иноагентах может «сбить страну с европейского пути» и «нанесет вред организациям гражданского общества, которые улучшают жизнь граждан Грузии».