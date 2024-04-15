В Конгрессе США решили обсудить Иран вместо бытовой техники

Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США отменили слушания по теме бытовой техники ради того, чтобы обсудить ряд законопроектов по Ирану. Об этом сообщил журналист канала Fox News Чэд Перграм в социальной сети Х.

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«После событий этих выходных в палате представителей ожидается "активная неделя внешней политики". Палата отказывается от первоначального плана "недели бытовой техники" и выносит на обсуждение 17 законопроектов, "чтобы нанести удар" по Ирану или продемонстрировать поддержку Израилю», — заявил журналист.

По данным Перграма, законопроекты будут предполагать ужесточение санкционного режима против Ирана и меры против иранских лидеров.

Ранее стало известно, что Палата представителей отказалась от запланированного голосования по ряду внутригосударственных тем на фоне того, как конгрессмены усилили давление на президента США Джо Байдена, требуя от него более жесткого подхода к Ирану в связи с атакой на Израиль.