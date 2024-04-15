Иран заявил о "профессиональном" ответе на удар по консульству

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал "исключительно профессиональными" действия Тегерана в ответ на удар ВВС Израиля по консульскому отделу исламской республики в Дамаске.

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"Иран, включая его дипломатический аппарат и вооруженные силы, действовал исключительно профессионально во время недавних событий в ответ на агрессивные действия <...> [Израиля]", - подчеркнул Канани в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел иранский телеканал SNN.

В МИД отметили, что Иран не стремится к эскалации напряженности на Ближнем Востоке после ударов по Израилю. По словам Канани, бездействие США и их союзников в отношении шагов Израиля стали причиной атаки Ирана на еврейское государство.