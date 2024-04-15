Глава МИД Британии выразил надежду, что Израиль не станет бить по Ирану

Великобритания надеется, что Израиль не станет отвечать ударом на атаку Ирана, заявил в эфире телеканала Sky News глава британского МИД Дэвид Кэмерон. RT на русском

«Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: „Мы имеем полное право ответить на это“», — отметил Кэмерон. По его словам, Великобритания призывает не усугублять ситуацию. Кэмерон назвал атаку Ирана двойным поражением. Он подчеркнул, что удар закончился провалом. Глава МИД Великобритании выразил надежду, что Израиль не будет принимать ответные меры. Ura.Ru

14 апреля Иран устроил атаку сотнями беспилотников по Израилю. Российская газета