Макрон заявил о работе над "олимпийским перемирием"

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр в Париже. Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV.

"Мы будем работать над олимпийским перемирием", - сообщил Макрон. "Я постараюсь привлечь к этой работе многих наших партнеров. Через несколько недель в Париж приедет председатель КНР, я попрошу его помочь мне", - добавил президент.

Макрон в интервью украинским СМИ ранее заявил, что предложит России прекратить огонь на время Олимпийских игр в Париже. Президент РФ Владимир Путин, комментируя эту инициативу, отметил, что Россия готова рассматривать любые вопросы, но будет исходить из своих интересов и ситуации в зоне СВО.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.