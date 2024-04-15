Пока вы спали: призыв России к Израилю и похолодание в Москве

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В России обратились с призывом к Израилю

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Израиль последовать примеру Ирана, власти которого отказались от дальнейшей эскалации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Настоятельно призываем Западный Иерусалим (...) отказаться от практики провокационных силовых акций на Ближнем Востоке, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона», — отметил он.

Политик Филиппо: Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС

Владимир Зеленский подталкивает мир к началу глобальной войны между НАТО и БРИКС. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на социальную сеть X лидера французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Зеленский использует драматические события на Ближнем Востоке, призывая к "единому глобальному ответу Ирану и России"! Короче говоря, он призывает к мировой войне НАТО против БРИКС!" - написал он.

Москвичам предсказали похолодание

Жителей Москвы в понедельник ждет облачная погода с прояснениями. Местами также пройдет кратковременный дождь, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Днем в Москве будет 9-11 градусов тепла, а ночью похолодает до плюс 3. В Московской области Гидрометцентр прогнозирует до 7-12 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до плюс 1 градуса.

В Израиле предложили несколько вариантов ответа на иранскую атаку

Правительство Израиля в ближайшие дни анонсирует ответ на атаку со стороны Ирана. Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на телеканал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.

По его словам, военные предложили несколько вариантов ответа на иранскую атаку. При этом не все из них предполагают военные действия и удары по подконтрольной Тегерану территории.

Медведчук заявил, что Зеленский разрушил Украину до основания

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский полностью разрушил Украину и станет ее последним президентом, передает агентство ТАСС.

По его словам, украинский народ хотел дружбы с Россией, однако каждый из президентов страны обещал это, но делал противоположные действия.