Британия планирует высылать мигрантов в четыре страны

Великобритания начала переговоры с четырьмя странами, которые могут принимать высылаемых из королевства нелегальных мигрантов. Как сообщает газета The Times, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы британского МИД, диалог по этому вопросу ведется с Арменией, Ботсваной, Кот-д'Ивуаром и Коста-Рикой.

По данным издания, именно с этими четырьмя странами Лондон рассчитывает заключить аналог соглашения, ранее достигнутого между Великобританией и Руандой. Поднимался также вопрос о возможном сотрудничестве с Бразилией, Колумбией, Парагваем, Перу и Эквадором, однако в МИД королевства полагают, что власти этих стран будут не сильно в нем заинтересованы.

Существует резервный список государств Африки, включая Анголу, Кабо-Верде, Танзанию, Того, Сенегал и Сьерра-Леоне, с которыми британская сторона может начать диалог. Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис отказались обсуждать этот вопрос.

Издание напомнило, что Великобритания уже полтора года ищет страны, которые были бы готовы принимать нелегальных мигрантов, высылаемых из королевства. Премьер-министр страны Риши Сунак рассчитывал еще прошлой осенью заключить соответствующие соглашения, однако переговоры застопорились, так как британским властям пока не удалось отправить ни одного нелегала в Руанду.

Как подчеркивает газета, технические переговоры с Ереваном Лондон начал в сентябре прошлого года, когда замглавы МИД королевства Лео Докерти посетил Армению с визитом.

Сообщается, что армянские власти наблюдают за развитием ситуации вокруг Руанды после того, как британский парламент проголосовал за новый закон. Соглашение между Лондоном и Кигали предполагает, что высланные из королевства нелегалы смогут просить его в Руанде, а также подразумевает исключение возможности высылки мигрантов в родные страны, где им может грозить опасность.

Проблема нелегалов

Власти Соединенного Королевства уже несколько лет пытаются решить проблему нелегалов, которых переправляют в страну по морю организованные преступные группы. Консервативное правительство рассчитывает, что перспектива высылки в Руанду сделает Великобританию менее привлекательной для нелегалов из Албании, Афганистана, Ирака, Ирана и Сирии, составляющих большинство среди тех, кто незаконно прибывает в королевство морем из Франции.

Маск обвинил Байдена в попытке использовать мигрантов на выборах

Согласно подсчетам телеканала Sky News, с 2018 года больше 100 тыс. нелегалов прибыли в страну на резиновых лодках, переплыв Ла-Манш, и обратились за убежищем. Общее число таких прошений, которые сейчас изучает МВД, превышает 175 тыс. На период рассмотрения прошений беженцев размещают в специальных миграционных центрах, однако там давно не хватает мест. Содержание нелегалов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5 млрд) в год.