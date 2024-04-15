Все президенты современной Украины обещали ее народу дружбу с Россией и после прихода к власти нарушали это обещание, но Владимир Зеленский превзошел в этом всех и станет последним украинским президентом. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, возглавляющий движение "Другая Украина", в статье, размещенной в "Комсомольской правде".

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"Сегодня с уверенностью можно утверждать, что украинский народ хотел дружбы и единства с Россией, но каждый украинский президент обещал это, а потом делал противоположное. С каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит", - указал политик.

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По его словам, вся история современной Украины - "это потеря ее политического значения и деградация управленческой элиты".

"Каждый украинский президент, получив власть из рук народа, пытался ее продать, и с каждым разом это все больше получалось. В настоящий момент Украина - уже проданный лот на мировом политическом аукционе, и когда ею воспользуются окончательно, то выкинут на свалку. Говорит ли это о том, что народ Украины ущербный? Нет, это говорит о том, что сформировалась ущербная элита, которая этим народом не может и не хочет управлять", - отметил Медведчук.

По его мнению, Зеленский "ни дня не занимался такими скучными делами, как экономика, социальные программы, обеспечение законности и борьба с коррупцией".