Медведчук заявил, что Зеленский разрушил Украину до основания
Все президенты современной Украины обещали ее народу дружбу с Россией и после прихода к власти нарушали это обещание, но Владимир Зеленский превзошел в этом всех и станет последним украинским президентом. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, возглавляющий движение "Другая Украина", в статье, размещенной в "Комсомольской правде".
"Сегодня с уверенностью можно утверждать, что украинский народ хотел дружбы и единства с Россией, но каждый украинский президент обещал это, а потом делал противоположное. С каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит", - указал политик.
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По его словам, вся история современной Украины - "это потеря ее политического значения и деградация управленческой элиты".
"Каждый украинский президент, получив власть из рук народа, пытался ее продать, и с каждым разом это все больше получалось. В настоящий момент Украина - уже проданный лот на мировом политическом аукционе, и когда ею воспользуются окончательно, то выкинут на свалку. Говорит ли это о том, что народ Украины ущербный? Нет, это говорит о том, что сформировалась ущербная элита, которая этим народом не может и не хочет управлять", - отметил Медведчук.
По его мнению, Зеленский "ни дня не занимался такими скучными делами, как экономика, социальные программы, обеспечение законности и борьба с коррупцией".
"Президент становился в красивые позы, артистично говорил громкие слова, не всегда понимая их значения, особенно после употребления "тонизирующих веществ". И пока он игрался в президента, а его окружение во власть, конфликт выплеснулся за пределы Донбасса. Страну постигло страшное горе, но Зеленский обрадовался, поскольку внимание всего мира было привлечено к нему. И пока украинцы страдали, умирали, в отчаянии покидали страну, Зеленский сделал нацизм государственной идеологией, изображал из себя великого полководца и ненавистника России", - отметил политик."Если первые пять президентов в разной степени подрывали основы украинской государственности, то Зеленский довершил этот процесс, устроив грандиозное кровавое шоу. Но это шоу подходит к концу, и уже сейчас на месте страны мы видим безлюдное пепелище. А возрождать это Дикое поле придется традиционно вместе с Россией, что сейчас и делают жители Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, используя свое право на выбор нормальных условий жизни для себя и своих детей. <...> И, пока Зеленский играет свой последний спектакль, количество новых регионов России будет расти", - заключил Медведчук.