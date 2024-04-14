Боррель попросил ЕС ускорить помощь Киеву с ПВО

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель планирует вскоре созвать встречу министров обороны и иностранных дел Евросоюза, на которой попросит ускорить оказание помощи Украине в вопросе предоставления средств противовоздушной обороны.

"Я собираюсь вскоре созвать их всех вместе на совете в Люксембурге", - отметил Боррель в интервью телеканалу Antena 3.

Он выступил за то, чтобы ЕС ускорил оказание "помощи, особенно в области противовоздушной обороны".

По его словам, вся система электроснабжения Украины разрушается.

В связи с этим глава дипломатии ЕС высказался за увеличение помощи Киеву и ускорение этого процесса.