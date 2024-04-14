Израиль попросит СБ ООН признать КСИР террористами

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан на срочном заседании СБ ООН 14 апреля призовет Совбез признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией и наложить санкции на Иран. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на израильское постпредство.

«В своей речи посол Эрдан подчеркнет серьезную опасность, которую Иран представляет для мира и безопасности во всем мире, и что это последний момент для обуздания Ирана и его опасных амбиций», — говорится в сообщении постпредства.

Заседание по запросу Израиля должно состояться в 16:00 (23:00 мск).

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.