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Израиль попросит СБ ООН признать КСИР террористами

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан на срочном заседании СБ ООН 14 апреля призовет Совбез признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией и наложить санкции на Иран. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на израильское постпредство.

Израиль попросит СБ ООН признать КСИР террористами
© globallookpress.com
«В своей речи посол Эрдан подчеркнет серьезную опасность, которую Иран представляет для мира и безопасности во всем мире, и что это последний момент для обуздания Ирана и его опасных амбиций», — говорится в сообщении постпредства.

Заседание по запросу Израиля должно состояться в 16:00 (23:00 мск).

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

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