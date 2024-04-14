Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана прошлой ночью похожей на объявление войны. Об этом сообщает издание Sky News.

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«В Тегеране существует империя зла, у которой есть свои доверенные лица, управляющие всем регионом и ячейками по всему миру», — заявил Герцог.

Он добавил, что власти Ирана тратят миллиарды долларов на подрыв стабильности на Ближнем Востоке.

По словам главы государства, Израиль прошлой ночью подвергся нападению с четырех концов Ближнего Востока, при этом удар нанесли прокси-силы с помощью беспилотников, баллистических ракет и крылатых ракет.

«Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — заявил Герцог, отметив, что Израиль будет проявлять сдержанность. «Мы ищем мира», — сказал президент, но добавил, что ХАМАС и другие иранские посредники сделали это практически невозможным.

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Герцог призвал мир рассматривать действия Израиля в контексте 7 октября, когда палестинские группировки напали на израильские приграничные территории.

Ранее бывший министр обороны и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц заявил, что Израиль ответит Ирану на удары в подходящее время.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом за удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.