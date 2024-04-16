Минздрав Газы заявил о росте числа погибших в секторе Газа с начала эскалации

Число палестинцев, погибших с начала военной операции израильских сил в секторе Газа, возросло до 33 843, ранения получили 76 575 человек. Такие данные приводит министерство здравоохранения палестинского анклава.

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"Число жертв израильской агрессии в Газе с 7 октября прошлого года увеличилось до 33 843, и 76 575 человек ранены", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Минздраве Газы также отметили, что "только за минувшие 24 часа в анклаве погибли 46 человек и 110 получили ранения". Тела некоторых погибших находятся под завалами, медики пока не могут до них добраться.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.