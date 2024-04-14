Ехавшие в Турцию поляки-экстремалы попали на Украину

Поляки-экстремалы ехали в Турцию на квадроциклах, но заблудились и нарушили венгерско-украинскую границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погранслужбу Украины.

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Пограничники задержали четырех граждан Польши, въехавших на Украину на трех квадроциклах и мотоцикле. После опроса выяснилось, что они занимаются экстремальными гонками на кроссовых мотоциклах и квадроциклах. Поляки участвовали в мероприятии «2222 километра» и ехали из Кракова в Стамбул.

«Потеряв связь, заблудились и так оказались на Украине», — сообщила погранслужба Украины.

В отношении задержанных составили административные протоколы, после чего разрешили вернуться в Венгрию.