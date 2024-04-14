В Израиле заявили, что Иран заплатит по счетам

Израиль потребует от Ирана заплатить по счетам за его массированную атаку, когда придет время. Цену Тель-Авив установит с помощью созданной коалиции. Об этом заявил в воскресенье министр военного кабинета Израиля Бени Ганц, сообщает Reuters.

«Мы создадим региональную коалицию и потребуем от Ирана заплатить по счетам таким способом и в такое время, когда это будет удобно для нас», — заявил Ганц.

По словам Бени Ганца, инцидент не исчерпан, Израиль ответит Ирану в подходящее для Израиля время и подходящим образом.

В воскресенье израильский военный кабинет должен был собраться для обсуждения ответа Израиля на нападение Ирана. Однако, по данным источников New York Times, Израиль уже отказался от ответного удара по Ирану. Это произошло после беседы израильского премьера Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом.

Израильский посол: Иран «объявил войну» Израилю

Источники в израильской власти также сказали газете, что на решение повлиял «относительно небольшой ущерб»: 99% ракет и БПЛА были сбиты.