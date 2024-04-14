Такер Карлсон рассказал, против кого работает ЦРУ

После теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке американские спецслужбы расширили свои полномочия и стали вредить не только противниками США, но и гражданам страны, заявил журналист Такер Карлсон на своей платформе TCN.

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Карлсон уверен, что ЦРУ не имеет ничего общего с демократией.

"Невозможно иметь демократию в стране, где одни из самых важных решений принимаются невыборными федеральными служащими в ведомстве, бюджет которого находится в строжайшей секретности от населения", - подчеркнул журналист.

Он добавил, что ЦРУ оказывает необходимые услуги по предоставлению разведданных власть имущим, но в то же время "является силой зла в этой стране".

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До атаки на башни-близнецы у населения Америки сложился высокий уровень доверия к ФБР, ЦРУ и другим правоохранительным ведомствам. Их критики считались противниками США.