Названа причина возможного отказа Израиля от ответа на удар Ирана

Тель-Авив отказался от ответного удара по Ирану после общения премьера Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом. Также сыграло роль то, что ночная атака причинила Израилю «относительно небольшой ущерб», пишет New York Times со ссылкой на источники в израильской власти.

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По словам источников, военный кабинет Израиля должен был собраться в воскресенье днем, после того, как Иран осуществил первую прямую атаку на еврейское государство.

Два анонимных израильских чиновника заявили, что некоторые члены военного кабинета призывали к нанесению ответного удара.

«Однако он был отменен после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом США Байденом, а также по причине того, что удары причинили относительно небольшой ущерб», — пишет New York Times.

Содержание разговора лидеров США и Израиля чиновники не раскрыли.

Президент Ирана выступил с обращением к нации после ударов по Израилю

При этом министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил рано утром в воскресенье, что конфронтация с Ираном «еще не окончена».