Израиль возложил надежды на Россию

Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю, заявила РИА Новости посол Израиля в России Симона Гальперин. Она также выразила надежду на то, что Москва будет противодействовать попыткам Тегерана дестабилизировать регион.

Мы ожидаем от наших российских коллег осуждения беспрецедентной иранской атаки по территории Израиля, а также надеемся на противодействие со стороны России попыткам Ирана дестабилизировать регион, — сказала посол.

Ранее, сегодня, 12 апреля, военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке сулит неприятности Украине. По его мнению, заявления Вашингтона о невозможности финансово поддерживать Киев были оправданием, чтобы США могли сохранить военные ресурсы для ведения боевых действий против Ирана и помощи Израилю.

Ранее МИД России сообщил, что Москва крайне обеспокоена в связи с очередной опасной эскалацией на Ближнем Востоке. При этом в ведомстве призвали все стороны к сдержанности, напомнив, что предупреждали о возможном росте напряженности, подогретом безответственными провокационными действиями.