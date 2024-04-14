Макрон рассказал об угрозе в связи с нападением Ирана на Израиль

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил нападение Ирана на Израиль, заявив, что оно «угрожает дестабилизировать регион». Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter), передает BFMTV.

«Я самым решительным образом осуждаю беспрецедентное нападение Ирана на Израиль, которое угрожает дестабилизировать регион», — написал Макрон.

Он выразил солидарность народу Израиля, призвал стороны к сдержанности и добавил, что «Франция со своими партнерами работает над деэскалацией».

Президент Ирана выступил с обращением к нации после ударов по Израилю

Стефан Сежурне, министр иностранных дел Франции, чуть ранее также отреагировал на нападение в соцсети X.

Он сказал, что Иран предпринял новый шаг в своих действиях по дестабилизации и «рискует военной эскалацией».