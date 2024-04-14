В НАТО прокомментировали эскалацию конфликта между Ираном и Израилем

НАТО осудило атаку Ирана на Израиль, призвало к сдержанности, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не вышел из-под контроля. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря альянса Фарах Дахлаллу.

«Мы осуждаем ночную эскалацию со стороны Ирана, призываем к сдержанности и внимательно следим за развитием событий», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что крайне важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не вышел из-под контроля.

Ранее в МИД России выразили озабоченность из-за эскалации ситуации между Ираном и Израилем.