Вице-президент бундестага удалила пост с обвинениями в адрес Израиля

Депутат бундестага от партии СДПГ Айдан Озогуз в своем аккаунте в X прокомментировала ситуацию с атакой Ирана на Израиль, после чего удалила пост. Об этом сообщает «BILD на русском».

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«Зачем нужно было провоцировать эту ситуацию? Бомбардировка иранского посольства еще больше поставила под угрозу Ближний Восток», — написала вице-президент бундестага.

Депутат от партии ХДС Маттиас Хауэр вскоре назвал публикацию Озогуз позором, охарактеризовав комментарий Озогуз как «старый антисемитский нарратив». Вице-президент бундестага сразу удалила свой пост после этого замечания.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

«Успешнее, чем ожидалось». КСИР прокомментировал атаку на Израиль

Позже в ХАМАС заявили, что удар Ирана по Израилю является естественным правом и надлежащим ответом на атаку по иранскому консульству в Дамаске.

Ранее Иран предостерег США от военной поддержки Израиля.