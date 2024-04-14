АТОР: в Иране могут находиться десятки организованных туристов из России

Также там есть небольшое число самостоятельных путешественников. Такие данные публикует Telegram-канал Ассоциации туроператоров России. При этом в АТОР добавили, что общее число находящихся на территории страны российских граждан уточняется.

Накануне вечером Иран выпустил в сторону Израиля ракеты и беспилотники, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе на атаку на консульский отдел посольства в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов были военные объекты.

В Армии обороны Израиля в свою очередь сообщили о перехвате 99% из 300 летевших в сторону еврейского государства снарядов.