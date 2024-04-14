Италия созвала лидеров G7 для обсуждения Ирана

Италия созвала видеоконференцию лидеров G7 для обсуждения Ирана
Председательствующая в Группе семи (G7) Италия созывает видеоконференцию лидеров этого неформального объединения для обсуждения атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве.
Ранее о запланированных на 14 апреля переговорах лидеров "семерки" заявил президент США Джо Байден.
Итальянские власти осудили действия Ирана и заверили, что работают над недопущением дальнейшей эскалации.