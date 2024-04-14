Иордания, Ирак и Ливан открыли воздушное пространство

Власти Иордании, Ирака и Ливана приняли решение открыть свое воздушное пространство после того, как ранее объявили о прекращении полетов из-за ситуации в регионе.

Глава Управления гражданской авиации Иордании Хейсам Мисто заявил телеканалу Al Mamlaka, что воздушное пространство страны было открыто около 08:00 по местному времени (совпадает с московским), тогда как изначально предписание об ограничении полетов действовало до 11:00.

Управление гражданской авиации Ирака сообщило утром, что воздушное пространство республики "вновь открыто для всех прибывающих, вылетающих и следующих транзитом самолетов".

Власти Ливана сообщили, что отменили ограничения в 07:00 по местному времени (совпадает с московским).