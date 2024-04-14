Болтон: Израиль должен изучить возможность удара по ядерной программе Ирана

Военным Израиля стоит рассмотреть возможность уничтожить объекты ядерной оружейной программы Ирана. С таким утверждением в эфире телекомпании CNN выступил помощник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, атака на Израиль со стороны Ирана с использованием баллистических и крылатых ракет стала "крупным поражением" политики сдерживания, которую проводили США и еврейское государство. Болтон считает, что Иран в будущем может выпустить по Израилю ракеты с ядерными боеголовками. Поэтому ответ Израиля на ночную атаку "не должен быть пропорциональным", а напротив, "гораздо сильнее", указал Болтон.

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"Никогда нельзя точно сказать, в ходе какой из следующих атак будут применяться баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Я думаю, что наряду с другими целями Израиль должен рассмотреть возможность уничтожить программу ядерного оружия Ирана", - считает экс-чиновник.

10 апреля газета The Washington Post выступила с утверждением, что Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия, что стало следствием выхода США из ядерной сделки в 2018 году.