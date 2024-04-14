Япония осудила эскалацию на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль

Япония считает, что атака Ирана на Израиль ухудшает ситуацию на Ближнем Востоке, и осуждает эту эскалацию. Об этом заявила глава японского МИД Ёко Камикава.

"В ночь с 13 на 14 апреля Иран произвел атаку на Израиль с использованием беспилотников и ракет. Наша страна глубоко обеспокоена тем, что эта атака еще больше усугубит нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке, и решительно осуждает эту эскалацию", - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства.

По ее словам, "мир и стабильность на Ближнем Востоке крайне важны" для Японии, и Токио настоятельно призывает "вовлеченные стороны" принять усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

Камикава добавила, что правительство Японии продолжит принимать необходимые дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, а также примет все меры для защиты японских граждан за рубежом.