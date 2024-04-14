Байден позвонил Нетаньяху после атаки Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден вечером 13 апреля провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили журналистам в Белом доме. Никаких подробностей беседы раскрыто не было. В администрации пообещали поделиться с прессой деталями позднее, говорится на сайте Белого дома.

По данным The Jerusalem Post, в разговоре Байден заявил о замечательной способности Израиля отражать даже беспрецедентные атаки. Американский президент пообещал поддерживать тесный контакт с Тель-Авивом.

И хотя сегодня мы не видели нападений на наши силы или объекты, мы будем сохранять бдительность в отношении всех угроз и без колебаний предпримем все необходимые действия для защиты нашего народа, — заявил Байден.

Он также напомнил, что на прошлой неделе по его приказу в регион были переброшены самолеты и эсминцы противоракетной обороны. Байден подчеркнул, что именно эта мера позволила сегодня отбить все атаки Ирана без потерь.

Однако неназванный высокопоставленный представитель администрации сообщил CNN, что Байден по телефону сделал предупреждение Нетаньяху. По его данным, Байден сказал, что США не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что мир получил новый острейший кризис на Ближнем Востоке. По его мнению, сейчас все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия.