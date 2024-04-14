CNN узнал об отказе США участвовать в наступательных операциях Израиля против Ирана

Президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана, сообщил источник в Белом доме.

Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор. Байден предложил Израилю рассматривать минувшую ночь как «победу», ведь «атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Как заявил NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, в Вашингтоне встревожены тем, что Израиль захочет быстро ответить на атаку Ирана, «не думая о возможных последствиях».

Официальные лица США в частном порядке выразили разочарование атакой Израиля на иранское консульство в Сирии. В Вашингтоне полагают, что власти Израиля не учитывали последствия такого удара, принимая решение. В Белом доме заявили, что вряд ли у Израиля имелась «стратегия». По мнению чиновника высокого ранга, «израильтяне не всегда принимают лучшие стратегические решения».

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В Пентагоне заявили, что израильтяне лучше проводят операции, чем планируют; планирование американская сторона оценила как «весьма недальновидное».

Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».